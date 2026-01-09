India’s Data Centre capacity additions more than doubled in 2025: Savills India

|
|
2025
|
2024
|
Y-o-Y Change
(2025 vs 2024)
|
Supply (MW IT)
|
387
|
191
|
103%
|
Stock (MW IT)
|
1,520
|
1,132
|
34%
|
Absorption (MW IT)
|
427
|
407
|
5%
|
City
|
Supply (MW IT & % Contribution)
|
Absorption (MW IT & % Contribution)
|
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Ahmedabad
|
–
|
1(1%)
|
1 (0.5%)
|
10(2%)
|
Bengaluru
|
22 (6%)
|
–
|
32 (7%)
|
4(1%)
|
Chennai
|
72 (19%)
|
105(55%)
|
93 (22%)
|
41(10%)
|
Delhi-NCR
|
79 (20%)
|
–
|
48 (11%)
|
6(2%)
|
Hyderabad
|
–
|
13(7%)
|
11 (3%)
|
55(14%)
|
Mumbai
|
132 (34%)
|
54(28%)
|
203 (48%)
|
216(53%)
|
Kolkata
|
28 (7%)
|
–
|
6 (1%)
|
–
|
Pune
|
54 (14%)
|
18(9%)
|
1 (0.5%)
|
41(10%)
|
Tier-II Cities
|
–
|
–
|
32 (7%)
|
34(8%)
|
Overall
|
387
|
191
|
427
|
407
|
City
|
Existing Stock in MW IT as of 2025
|
Projected Stock Growth (CAGR)
2026-2030
|
Ahmedabad
|
4
|
26%
|
Bengaluru
|
102
|
20%
|
Chennai
|
243
|
18%
|
Delhi-NCR
|
191
|
23%
|
Hyderabad
|
58
|
44%
|
Mumbai
|
707
|
22%
|
Kolkata
|
31
|
48%
|
Pune
|
178
|
7%
|
Tier-II Cities
|
6
|
70%
|
Overall
|
1,520
|
23%