PSE Excellence Awards 2026

India PSE Summit 2026 | Day 1 | 24th April | Hyderabad

PSE Excellence Awards | Award Winners:

Award Category: Digital Transformation in Public Enterprises
+ Stock Holding Corporation of India Limited

Award Category: Enterprise Security
+ NHPC LIMITED
+ Numaligarh Refinery Limited
+ Hindustan Petroleum Corporation Limited
+ Punjab National Bank
+ Central Bank of India
+ Bharat Electronics Limited

Award Category: Artificial Intelligence (AI)
+ Bharat Electronics Limited
+ Mumbai Port Authority
+ Bharat Petroleum Corporation Limited
+ BOBCARD Limited
+ Central Warehousing Corporation
+ MECON Limited

Award Category: Internet of Things (IoT)
+ BEML Limited

Award Category: Cloud
+ Gujarat Mineral Development Corporation Limited

Award Category: Enterprise Applications
+ Kerala State Road Transport Corporation
+ Bharat Heavy Electricals Limited
+ Hindustan Urvarak & Rasayan Limited
+ Maharashtra Metro Rail Corporation Limited
+ Indraprastha Gas Limited
+ Hindustan Shipyard Limited
+ National Thermal Power Corporation Limited
+ Mazagon Dock Shipbuilders Limited
+ Centre for Railway Information Systems (CRIS)
+ Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata

Award Category: Unified Communications
+ Andhra Pradesh State Road Transport Corporation

Award Category: Enterprise Mobility
+ Power Grid Corporation of India Limited
+ The Cotton Corporation of India Limited

Award Category: Enterprise Networking
+ IRCON International Limited

Special Trophy: Digital Transformation Leader of the Year
+ Electronics Corporation of India Limited (ECIL), Hyderabad

