Express Technology Senate Awards 2025 | Day 1

Technology Senate 2025 | Day 1 | 11th July 2025 | Jaipur

By Express Computer
In this video:
Express Technology Senate Awards 2025 | Day 1

Award Category: Digital Icon
+ Neetan Chopra, Chief Digital & Information Officer, IndiGo – InterGlobe Aviation Ltd.
+ Vinod Gopinathan, SVP and Chief Information & Digital Officer, Ashok Leyland
+ Gopi Thangavel, Group Chief Information Officer, Larsen & Toubro
+ Vinod Bhat, Chief Digital Officer, TATA AutoComp Systems Ltd
+ Rupesh Nain, Chief Information Officer, Adani Enterprise
+ Vrijesh Nagathan, Chief Information & Digital Technology Officer, Marico Limited

Award Category: AI Pathbreaker
+ Tushar Zade, CIO, CDO & CISO, Aurigene Pharma
+ Siddharth Sharma, Chief Information & Innovation Officer, Digi Yatra Foundation

Technology Senate Awards 2025 winners are:

Award Category: Enterprise Security
+ Dyson Technology India Pvt Ltd
+ Sumitomo Chemical India Ltd
+ API Holdings Ltd
+ Gujarat Fluorochemicals

Award Category: Enterprise Applications
+ Apollo Pharmacies Limited
+ Bharat Seats Ltd (NDR Auto Group)
+ Waaree Energies Ltd

Award Category: Analytics/Big Data
+ Tata Realty & Infrastructure Ltd

Award Category: IoT
+ Pricol Limited
+ Turbo Energy Private Limited

Award Category: Customer Experience
+ RJ Corp Ltd

Award Category: RPA
+ The Jaquar Group

Award Category: AI
+ Century Enka Ltd
+ Ashok Leyland Ltd
+ Poonawalla Fincorp Limited

