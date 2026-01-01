Chitti Babu, Group CIO, Aurobindo Pharma

Express Computer

Technology Senate South | Day 2 | 13th December 2025 | Hyderabad

Speaker in this video:
Topic: Integrating IT-OT to Unlock Smart Factory Capabilities

Key Highlights:
[1] IT–OT convergence enables real-time visibility and closed-loop decision-making across the enterprise.

[2] Agentic AI enables autonomous actions like failure prediction, parts ordering, and energy optimization.

[3] Security by design using zero trust protects critical assets as connectivity rapidly increases.

[4] Focus on high-ROI pilot use cases with a strong OT data security baseline.

[5] Cross-functional smart squads help convert insights into execution and scalable operational impact.

